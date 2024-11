Concours. Découvrez et votez pour les agriculteurs normands en lice pour Miss et Mister Agricole France 2025

Agriculture. Chaque année, le concours Miss et Mister Agricole France met à l'honneur les hommes et les femmes de l'agriculture à travers un événement amical et convivial. Cette année, plusieurs agriculteurs normands sont en lice pour décrocher le prestigieux titre, mêlant fierté régionale et passion pour leur métier.