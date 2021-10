Futsal : Hérouville s’en mord les doigts

Dans sa salle encore une fois bondée, le club de la banlieue caennaise a nettement dominé les débats avant de se faire surprendre en fin de match.

Manque d’expérience

Clénay, en Côte d’Or, a inscrit deux buts dans les deux dernières minutes. "A regarder tous les domaines du jeu, c’est un match qu’on ne devait pas perdre, déplore l’entraîneur Adil Zeroual. Seulement, on a fait des erreurs. On s’incline par manque d’expérience."

Une efficacité défaillante a également coûté cher aux Hérouvillais, pas assez déterminés face au but. Hérouville est dixième (sur douze) de sa poule. "Se maintenir va être dur mais pas impossible, estime son coach. On est sur la piste de trois à quatre nouveaux joueurs, on va se renforcer." Avec un groupe plus fourni, le HSC aura les armes pour remplir son objectif.