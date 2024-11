ZFE-m. En 2025, il faudra une vignette Crit'Air pour rouler au Havre

C'est désormais une obligation pour toutes les agglomérations de plus de 150 000 habitants : la mise en place d'une Zone à faibles émissions mobilité (ZFE-m) à partir du 31 décembre. Dans cet espace, les véhicules les plus polluants n'auront plus le droit de rouler et il faudra disposer d'une vignette Crit'Air, sous peine d'amende de 68 à 135 euros. Cette vignette peut être commandée sur certificat-air.gouv.fr.

Déjà en marche à Rouen, le dispositif entrera en vigueur dès 2025, au Havre, considéré comme "territoire de vigilance" : le territoire respecte les seuils réglementaires de qualité de l'air (il n'y a pas d'urgence de santé publique) mais présente des niveaux de pollution supérieurs aux valeurs recommandées par l'OMS.

Dans quelle zone ?

Dans la cité océane, cette ZFE-m est délimitée par la rocade (RD6382) au nord et à l'est et par le canal de Tancarville au sud. Elle englobe Sainte-Adresse et presque toute la ville du Havre, à l'exception de la zone industrialo-portuaire. Une partie limitée des communes d'Octeville-sur-Mer (extrémité sud de la route de la Chesnaie) et de Fontaine-la-Mallet (rue Louis Lumière) est également concernée.

Certains axes ne seront pas concernés par ces restrictions : les accès aux deux hôpitaux, public et privé, au parking relais du Grand Hameau et au stade de Fontaine-la-Mallet, tout comme l'accès au terminal ferry depuis la zone portuaire.

Voici le périmètre où s'appliquera, à partir du 1er janvier 2025, la ZFE-m localisée au Havre mais aussi à Sainte-Adresse. Elle concerne également un secteur d'Octeville-sur-Mer et un autre à Fontaine-la-Mallet.

Quels véhicules concernés ?

Les véhicules non classés, c'est-à-dire trop anciens pour avoir une vignette Crit'Air, seront exclus de ce périmètre dès l'an prochain. En clair, les voitures diesel et essence immatriculées avant le 1er janvier 1997, soit il y plus de 28 ans. Il y en aurait environ 500, soit moins de 1% des véhicules sur l'agglomération. Cela concerne aussi les poids lourds immatriculés avant le 1er octobre 2001 et les deux-roues immatriculés avant le 1er juin 2000.

Une deuxième phase plus restrictive interviendra en 2030, avec l'exclusion des véhicules Crit'air 4 et 5. Le calendrier pourrait toutefois être modifié en fonction de l'amélioration de la qualité de l'air.

Des dérogations sont par ailleurs prévues, pour les véhicules de collection ou les tracteurs par exemple.

Quelles aides ?

La communauté urbaine prévoit d'aider les ménages les plus modestes propriétaires de véhicules qui sont "non classés" à acquérir un véhicule moins polluant. L'aide sera au maximum de 2 000€ pour l'achat d'un véhicule de Crit'Air 3 minimum, jusqu'à 1 000€ pour l'achat d'un deux-roues motorisé de Crit'Air 3 minimum, jusqu'à 500€ pour l'achat d'un vélo, vélo électrique ou vélo-cargo et jusqu'à 12 000€ pour l'achat d'un poids lourd. Ces aides seront sous conditions de ressource (revenu fiscal de référence inférieur à 24 000€) et les acheteurs s'engageront à détruire le véhicule interdit dans la ZFE.

Pratique. Plus d'infos sur la ZFE-m sur le site de la communauté urbaine du Havre.