Consommation. Pourquoi vos sodas préférés vont bientôt vous coûter plus cher ?

Le gouvernement envisage d'alourdir la taxe soda pour lutter contre l'obésité et les maladies liées à la surconsommation de sucre. Mais comment cela va-t-il se traduire concrètement dans votre caddie ? Et est-ce que cette mesure aura vraiment un impact sur votre consommation de cola et autres limonades ?

La taxe sur les boissons sucrées existe déjà depuis 2012, et elle est calculée en fonction de la teneur en sucre. Plus le soda est sucré, plus il est taxé, avec un supplément de 10 à 20 centimes par bouteille. En 2023, cette taxe a rapporté 450 millions d'euros à l'Etat. Pourtant, les experts jugent que son efficacité reste limitée, ce qui a incité certains parlementaires à proposer une hausse des taxes.

Une hausse du prix des sodas : est-ce que ça va vraiment réduire votre consommation ?

La question qui se pose est : cette nouvelle taxe sera-t-elle efficace pour faire baisser votre consommation de sodas ? Si, en France, l'impact reste faible, d'autres pays ont expérimenté des hausses plus sévères. Aux Etats-Unis, par exemple, des villes comme Philadelphie ont vu une chute de 33% de la consommation de sodas après une taxe de 33%. Cela laisse espérer qu'une hausse significative des prix pourrait pousser les Français à consommer moins de boissons sucrées.

Une taxe ciblée sur les sodas… mais pas que !

La nouvelle proposition du gouvernement pourrait alléger la charge pour certains produits sucrés transformés, en ciblant spécifiquement les sodas, les limonades et les bières aromatisées. Les autres produits sucrés, comme les jus de fruits, seraient épargnés. Une mesure qui fait grincer des dents chez certains industriels, mais qui semble être un mal nécessaire pour la santé publique. De plus, la taxe serait davantage axée sur les boissons sucrées industrielles, en excluant les produits dits "artisanaux".

Les députés disent oui à la réforme, mais avec quelques hésitations

Après un débat houleux, les députés ont finalement approuvé une réforme de la "taxe soda". L'amendement du député socialiste Jérôme Guedj, qui vise à renforcer cette taxe, a été adopté à 142 voix contre 100 le 5 novembre 2024. Les partisans de cette mesure estiment qu'il faut s'inspirer du modèle britannique, où la taxe a permis une réduction notable de la consommation de sucre.

Mais la mesure n'est pas unanime. Certains élus, notamment de droite, ont exprimé leurs craintes concernant l'impact de cette taxe sur le pouvoir d'achat des Français. D'autres, comme les Insoumis, souhaitent aller plus loin en régulant davantage les taux de sucre dans tous les produits alimentaires transformés.

Vers une nouvelle ère pour les produits sucrés en France ?

En fin de compte, cette hausse de la taxe sur les sodas ne concerne pas uniquement votre porte-monnaie. Elle s'inscrit dans un combat de longue haleine contre la surconsommation de sucre, et vise à réduire les risques de maladies chroniques.