Jeu. Gagnez vos 2 places pour le spectacle humoristique d'Elena Nagapetyan au Carré des Docks du Havre

ELENA NAGAPETYAN : Ça valait le coup

Humour – Spectacle le mercredi 27 novembre 2024 à 20h30

Rendez-vous pour une soirée riche en rires et en émotions avec Elena Nagapetyan. Cette humoriste d’origine ouzbèke, passée par la Russie avant de poser ses valises en France, monte sur scène pour raconter son histoire. Et quelle histoire !

Un parcours audacieux et sans regrets

Avec son humour incisif et sans filtre, Elena aborde des thèmes universels : les choix de vie, les imprévus, et ces fameux regrets qu’elle refuse d’avoir. Quitter la maison familiale à 13 ans, s’installer en France à 22 ans, épouser un Tinder date, devenir mère, divorcer… Chaque étape de son parcours est une aventure, une leçon de vie qu’elle partage avec sincérité et légèreté.

Une langue, une culture, une scène

Elena relève un défi de taille : raconter son histoire dans une langue qui n’est pas la sienne. Pourtant, elle le fait avec une maîtrise qui force l’admiration – souvent meilleure que celle de certains natifs, dit-elle avec malice. Entre anecdotes savoureuses et réflexions percutantes, son spectacle est une ode à la liberté : celle de vivre selon ses propres choix, de dire ce qu’on pense, et même d’aller au parc avec une gueule de bois si nécessaire.

Pourquoi venir ?

Parce que ce spectacle, c’est l’occasion de découvrir une voix unique, une artiste authentique qui transforme les épreuves de la vie en éclats de rire. « Ça valait le coup », c’est une invitation à l’acceptation de soi, une célébration de la résilience et, bien sûr, une soirée d’humour que vous n’oublierez pas.

Informations pratiques

📅 Date : Mercredi 27 novembre 2024

⏰ Heure : 20h30

Gagnez 2 places pour ne pas rater l’occasion de partager un moment unique avec Elena Nagapetyan

Pour tenter votre chance, il suffit de remplir le formulaire ci-dessous (important de bien compléter vos informations pour qu'on puisse vous contacter). Le tirage au sort aura lieu le 20 novembre à 16h00.

Bonne chance !