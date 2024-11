[Vidéo + photo]. Il plonge sa C3 dans la Manche pour prouver que c'est une “véritable voiture de plage”

Sylvain Lyve, anciennement connu pour sa chaîne YouTube Vilebrequin, a décidé de tester une idée un peu folle : est-ce que la Citroën C3 Pluriel, vantée comme une "voiture de plage", est vraiment une voiture de plage ? Pour le prouver, il a poussé l'expérience à son maximum. Mais pas question de se contenter d'un simple tour sur le sable. Sylvain Lyve a mené un test digne de ceux que l'on pourrait voir dans l'émission Top Gear, avec son propre style décalé et humoristique.

Test en conditions réelles : la C3 Pluriel, véritable voiture de plage ?

Arrivé sur la plage de Cabourg, il décide de mettre la C3 Pluriel à l'épreuve.

Tout commence par une session de drift et de conduite sur le sable. Les premiers essais semblent être à la hauteur de l'objectif : la C3 file sur la plage. Mais rapidement, la situation devient plus complexe. Après quelques tours, la voiture s'embourbe dans le sable. Un classique quand on essaie d'amener une voiture sur un terrain peu adapté. "Qui aurait cru qu'aller sur la plage en bagnole c'était une connerie ?" Visiblement, il a le sens de l'humour. Mais pas question de s'arrêter là. Le défi doit aller encore plus loin.

De jolis drifts sur la belle plage de Cabourg. - Sylvain Lyve

La baignade en voiture : un test encore plus fou !

Ne se contentant pas de tester les capacités de la voiture sur le sable, il pousse l'expérience encore plus loin. Il s'interroge sur la véritable définition d'une "voiture de plage". "Ça inclut le sable, les chouchous, les beignets… mais aussi la baignade ?" C'est alors qu'il met une combinaison, installe un moteur de bateau sur le coffre de la C3 et fonce droit vers la mer. Un coup de folie ? Pas pour Sylvain Lyve, qui semble être dans son élément.

La C3 Pluriel : adaptée à la plage… ou pas ?

L'expérience de Sylvain Lyve à Cabourg avec la Citroën C3 Pluriel nous a offert un moment de pur divertissement, où l'humour et la passion pour l'automobile se rencontrent dans des tests décalés. Mais petit rappel du préfet de la Manche : il a eu une autorisation exceptionnelle, ça ne doit pas se reproduire, seulement de quoi faire sourire les passionnés et les curieux.