Hérouville-Saint-Clair. Jean-Louis Aubert, Air, SDM ou The Black Keys :Beauregard se dévoile

C'est une annonce toujours très attendue. Mardi 12 novembre, en fin de journée, le festival Beauregard a dévoilé les premiers noms qui composeront son édition 2025. Tout cela après avoir vendu déjà 5 000 pass en quelques minutes, alors que la programmation était encore inconnue. Le jeudi 3 juillet, pour débuter le festival, Jean-Louis Aubert fait son retour sur la scène hérouvillaise. Ce même jour, il sera accompagné d'Air, groupe français associé à la French touch, la Norvégienne Girl in red aux millions d'écoutes, et SDM, l'une des têtes d'affiche de la scène rap.

Le lendemain, place au groupe Lanomali, composé de Matthieu Chedid, Toumani Diabaté et son fils Sidiki. Retrouvez ensuite les rockeurs américains de Blonde Redhead, puis l'artiste pop électro Malik Djoudi. Le samedi, quatre noms sont déjà annoncés. Le rappeur Gazo revient sur scène, à la faveur de la sortie prochaine d'un album. Il partage la journée avec The Last Dinner Party, un groupe londonien, The Black Keys, duo américain originaire de l'Ohio, et enfin Kompromat, prêt à faire danser le public avec sa musique électro aux influences berlinoises.

Pour le dimanche, deux noms sont connus pour le moment. Fontaines D.C., des rockeurs irlandais, et Amyl and The Sniffers, des Australiens au style hard rock.