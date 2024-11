Près de Rouen. La police lance à un appel à témoins après la disparition inquiétante d'un ado à Canteleu

Les autorités lancent un appel à témoins, vendredi 8 novembre, pour une nouvelle disparition à Canteleu. Il s'agit d'un jeune garçon de 13 ans, Naël De Boerio, porté disparu depuis lundi 4 novembre. Selon la police nationale, l'adolescent aurait été aperçu à Rouen, mercredi 6 novembre, au niveau de la rue de la Croix d'Yonville mais n'a pas été revu depuis.

D'après le descriptif de l'appel à témoins, le jeune homme a les cheveux courts et roux, les yeux marron, et des taches de rousseurs sur le visage. Il mesure 1m58 et est de corpulence normale. Les autorités appellent les éventuels témoins à se manifester auprès de l'hôtel de police de Rouen au 02 32 81 25 00.

Dernièrement, plusieurs adolescents ont été portés disparus à Canteleu dont deux jeunes femmes de 13 ans ayant quitté le foyer de l'Idefhi cet été. Elles ont été toutes les deux retrouvées.

