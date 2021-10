Sauvetage en mer à Arromanches

Opération de sauvetage en mer, ce samedi, en fin d'après midi, pour deux plaisanciers sur un catamaran qui s’était retourné au large du port artificiel d’Arromanches vers 16h30. L'alerte a été donnée par les guetteurs du sémaphore de Port-en-Bessin.

Les deux hommes, une quarantaine d'années chacun, ont été sauvés dans des conditions de mer difficiles. L’hélicoptère de la Marine nationale, un patrouilleur de la gendarmerie, et deux vedettes ont été mobilisés pour ce sauvetage. L’un des hommes a été repéré près de l'embarcation retournée. Son coéquipier était tombé à la mer depuis près d’une heure. Rapidement localisé il a été hélitreuillé. Tout le monde est sain et sauf et en bonne santé.