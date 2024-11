Patrimoine. Après l'incendie du château de Serquigny, les propriétaires cèdent l'édifice à la municipalité pour un euro symbolique

Rappelez-vous, le 31 décembre 2023, le château de Serquigny dans l'Eure avait été ravagé par les flammes. La toiture et deux cheminées avaient été détruites, et deux autres menaçaient de s'effondrer. Le sujet était complexe, car cet édifice a été divisé en 23 lots. Un casse-tête donc pour tous les contacter et démarrer les démarches administratives. Finalement, l'annonce est tombée mardi 5 novembre, "l'ensemble des 21 propriétaires du château de Serquigny ont signé le protocole en vue du transfert de leur propriété, pour un euro symbolique, à la commune de Serquigny", a indiqué la préfecture de l'Eure.

• A lire aussi. [Photos] Eure. La ministre Rima Abdul-Malak à Serquigny après l'incendie du Grand château : quelles sont les prochaines étapes ?

Un château en partie protégé au titre des monuments historiques

Le grand château de Serquigny, édifice du XVIIe siècle et protégé pour partie au titre des monuments historiques, a subi un incendie le 31 décembre 2023 provoquant d'importants dégâts sur le corps du logis principal et l'aile nord, avec notamment la disparition de la toiture du château.

Dès le 4 janvier 2024, le maire de Serquigny avait pris un arrêté de péril demandant aux propriétaires concernés d'effectuer des travaux d'urgence. Devant l'absence de travaux, pourtant prescrits dans ledit arrêté, et sur le fondement de l'urgence, la commune s'était substituée à ces derniers afin de réaliser les travaux de sauvegarde permettant ainsi de sauver le château. Les services de l'Etat, et en particulier la Direction régionale de l'architecture et du patrimoine (DRAC), ont accompagné la collectivité pour assurer la mise en œuvre des travaux de sauvegarde du château et leur financement, avec le concours des collectivités territoriales et de la Fondation du patrimoine.

Faciliter les projets d'investissement pour la reconstruction du château

Le 3 juin 2024, comme le rappelle la préfecture euroise, "les travaux d'urgence de mise hors d'eau et hors d'air ont été réceptionnés par l'architecte en chef des monuments historiques, sans réserve, grâce à l'expertise des entreprises locales Terh et Desmonts".

Le transfert de propriété dans le domaine public de Serquigny, pour un euro symbolique, "était une condition pour que les propriétaires n'aient pas à rembourser les frais exposés par les travaux d'urgence ni à assumer les charges financières que nécessitent les travaux de sauvegarde et de restauration", poursuit la préfecture. La cession des droits de propriété à la commune de Serquigny "doit faciliter les projets d'investissement pour la nécessaire reconstruction de ce site historique."