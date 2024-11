[Photos]. Deux jeunes phoques sauvés de justesse retrouvent leur liberté dans la baie du Mont Saint-Michel

Abritant une colonie de phoques veaux-marins, la baie du Mont Saint-Michel offre à cette espèce un refuge naturel, mais leur survie dépend de la tranquillité des lieux. Ces animaux sont extrêmement sensibles aux perturbations : une simple approche peut les conduire à abandonner la colonie. Conscient de l'importance de ce fragile équilibre, l'Etablissement public du Mont Saint-Michel (EPMSM) s'engage avec des partenaires de la biodiversité pour veiller à leur bien-être et à leur protection.

Ils ont été transportés dans des caisses, prêts à rejoindre leur colonie. - EPMSM

Des soins intensifs pour des jeunes phoques sauvés de justesse

Découverts échoués en juillet dernier, à peine âgés de quelques jours, les deux jeunes phoques n'auraient pas survécu sans l'intervention rapide du Réseau national échouages. Pris en charge au centre de soins de l'Association pour la conservation des mammifères et oiseaux marins (ACMOM) à Océanopolis (Brest), ils ont été nourris et soignés durant plus de trois mois. Désormais en pleine santé, ils sont retournés à la vie sauvage, prêts à rejoindre leur colonie d'origine dans la baie du Mont Saint-Michel, forte de plus de 130 individus.

Un suivi pour assurer leur intégration

Avant leur relâche, les jeunes phoques ont été marqués d'une bague numérotée sur la patte arrière et d'une teinture temporaire sur le dos, pour permettre aux équipes de l'EPMSM de les identifier lors de comptages réguliers. Ce suivi minutieux garantira leur intégration et leur adaptation dans leur nouvel environnement naturel.

Les jeunes phoques ont été marqués sur le dos pour les identifier. - Julien Avril / Réseau national échouages

Préserver la tranquillité des phoques : une vigilance essentielle

Chaque été, des jeunes phoques non sevrés se retrouvent séparés de leur mère à cause de dérangements humains et finissent échoués, incapables de survivre seuls. Il est donc crucial que les promeneurs et usagers de la baie respectent une distance d'au moins 300 mètres avec la colonie pour éviter tout stress inutile et assurer la survie des jeunes. Depuis douze ans, l'EPMSM surveille de près cette population et s'investit pour limiter les perturbations, contribuant ainsi activement à la sauvegarde de l'espèce.

Les petits bébés retournent à la mer. - Julien Avril / Réseau national échouages

Que faire si vous trouvez un phoque échoué ?

En cas de découverte d'un phoque ou autre mammifère marin échoué, voici les consignes essentielles :