Près de Cabourg. Sept blessés dont deux graves dans un accident de la route

Un accident s'est produit à Douville-en-Auge, près de Cabourg, samedi 2 novembre vers 20 h. Trois voitures sont entrées en collision sur la route départementale 27, faisant sept victimes. Un homme de 48 ans et une femme de 21 ans, dans deux véhicules différents, ont été gravement blessés et évacués médicalisés vers le CHU de Caen.

Un homme et une autre femme de 21 ans ont été légèrement blessés et également transportés au CHU. Enfin, trois femmes de 18, 20 et 24 ans, légèrement blessées, ont été emmenées à l'hôpital de Criqueboeuf. Au total, 22 sapeurs-pompiers ont été mobilisés.