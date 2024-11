Bonne table à Caen. La Muse Bouge passe à table

Il est presque 13h quand je passe la porte de La Muse Bouge à Fleury-sur-Orne. La peinture des murs est assez sombre, mais l'intérieur ne l'est pas, grâce à de grandes baies vitrées. Stéphanie Regnault, en salle, m'installe à ma table. Avec son cousin Jérémy Queruel, elle est cogérante de l'établissement qui était plutôt un bar de soirée, depuis l'ouverture en avril 2023. Les deux gérants avaient, dans un coin de leur tête, l'idée de "remettre la cuisine en route". D'ailleurs, la demande émane de certains clients. "Il y a beaucoup d'entreprises dans le secteur", explique Stéphanie Regnault.

Déjeuner express

C'est elle qui me présente très vite le menu qui comporte, à chaque fois, deux entrées, deux plats et deux desserts. Comptez 15€ pour la formule entrée-plat ou plat-dessert, et 18€ pour la totale. A noter que dans ce prix, un apéritif, ou verre de vin, est compris, ainsi que le café. Pour moi, ce sera donc le chili con carne, bon et copieux, pour débuter. Je poursuis mon repas par une excellente mousse au chocolat maison. Le café compris, j'ai mangé en à peine 45 minutes. Une donnée très agréable quand on doit manger rapidement entre deux rendez-vous !

Une cuisine "traditionnelle et maison"

Si le croque-monsieur servi avec sa salade et ses frites est toujours à la carte, le reste change chaque jour. En venant un autre jour, j'aurais pu déguster "une blanquette de veau, un bœuf bourguignon, une brandade de morue, des tripes, ou encore une tarte aux légumes". Une cuisine "traditionnelle et maison", concoctée par Cindy Guyot, ancienne collègue de la gérante, qui s'est proposée afin de servir entre 20 et 25 couverts chaque midi. Le soir, le lieu change totalement d'ambiance : blind-test, jeu de société, karaoké, soirée hypnose, raclette, ou encore afterwork… Le tout avec des planches, et le tour est joué afin de passer un moment bien convivial.

20 route d'Harcourt à Fleury-sur-Orne. Déjeuner tous les midis du mardi au vendredi. 02 31 34 84 40.