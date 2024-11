Restauration de la cathédrale. La résurrection de Notre-Dame de Paris grâce au soutien des Ornais

Plus de cinq ans après l'incendie du 15 avril 2019, Notre-Dame de Paris doit ouvrir ses portes le mois prochain. Passer dès 2024 le premier réveillon de Noël en la cathédrale restaurée a été rendu possible grâce à l'engouement important autour de sa reconstruction, symbole fort de l'attachement accordée à Notre-Dame et la force de travail des artisans français. Tous ont répondu présent pour réaliser cette tâche dans les délais, y compris les Ornais, qui sont des dizaines à avoir participé au chantier, à travers leur métier ou en fournissant les arbres nécessaires.

"Les plus belles forêts de France"

L'Orne figure parmi les départements les moins boisés de France. Le taux de boisement du territoire figure entre 15 et 25% avec une superficie forestière comprise entre 100 000 et 150 000 hectares. Pour autant, plusieurs arbres ont été choisis dans les forêts ornaises, dont 29 donnés par des propriétaires privés. Peu d'arbres, mais de qualité ! "On a la chance en Normandie d'avoir parmi les plus belles forêts de France, notamment dans l'Orne et surtout au niveau du Perche telles que celle de Réno-Valdieu, Bellême, Perche-Trappe et Moulins-Bonsmoulins, plus tout un tas de forêts de propriétaires privés", lance François Feillet, patron de la scierie de Tinchebray à son nom.

Ces arbres sont l'héritage d'une politique engagée il y a plus de trois siècles par Jean-Baptiste Colbert, l'un des principaux ministres de Louis XIV. "A l'époque, il avait besoin de très grands bois pour pouvoir fabriquer ses bateaux. Il avait mis en place une sylviculture de futaie régulière où les arbres sont très serrés. Les bois, quand ils grandissent, cherchent toujours la lumière donc ils filent le plus haut possible. C'est pour ça qu'en Normandie, on a la chance d'avoir ces bois majestueux", raconte François Feillet.

Le dernier arbre, abattu dans l'Orne

Parmi les propriétaires privés donateurs se trouvent les moines de l'Abbaye de la Trappe qui ont fourni deux chênes. Elle a été la première communauté monastique en France à participer ainsi pour reconstruire la charpente de la cathédrale Notre-Dame. Le département a connu une première et une dernière aussi. Le 8 février 2023 a eu lieu l'abattage du dernier chêne nécessaire à la restitution des charpentes médiévales de la nef et du chœur, dans la forêt domaniale de Bellême en présence de membres importants de la restauration de la cathédrale. Hautement symbolique, ce moment est venu illustrer le passage de relais entre les forestiers de l'ONF, qui ont œuvré à la sélection du millier de chênes en forêt, et les charpentiers.

Enfin, le nouvel architecte des bâtiments de France de l'Orne, nommé début juin, a travaillé indirectement sur la réouverture de Notre-Dame. Benjamin Bourdiol avait ce même poste à Paris, qui couvrait notamment le 4e arrondissement, où se situe la cathédrale. Ses missions étaient liées au parvis et son projet de requalification afin d'améliorer l'accueil des touristes et la mise en valeur de l'édifice.