Santé. "Snoozer" n'est pas bon pour la santé

Ah, le passage à l'heure d'hiver ! Ce moment où l'on savoure une heure de sommeil supplémentaire, mais où l'on peine à se recaler ensuite. Qui ne s'est jamais retrouvé à snoozer (ou à "faire un petit somme" en français), cette douce tentation de repousser le réveil, espérant grappiller quelques minutes de sommeil réparateur ? La réalité est souvent bien différente : après avoir multiplié les pressions sur le bouton, on se lève finalement dans un état de confusion totale, se demandant si l'on a vraiment dormi ou si l'on est toujours dans un rêve.

Placez votre réveil à l'autre bout de la pièce !

Selon les experts, cette douce tentation du snooze pourrait être plus nuisible qu'on ne le pense. Chaque fois qu'on appuie sur ce maudit bouton, on fragmente notre sommeil et on complique notre réveil. Pas de panique, il existe des solutions simples ! Pour éviter ce piège, on pourrait essayer de placer le réveil de l'autre côté de la pièce, histoire d'être contraint de se lever pour l'éteindre. De même, une exposition matinale à la lumière naturelle aide à chasser cette mélatonine qui nous maintient engourdis. Finalement, si l'on veut dire adieu aux matins difficiles, il suffit de mieux préparer nos nuits !