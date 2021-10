PS ornais : les militants votent pour la motion d'Harlem Désir

184 militants sur les 366 inscrits ont particié au vote. La motion d’Harlem Désir "Mobiliser les Français pour réussir le changement » arrive en tête avec 43,48% des votes, devant la motion d’Emmanuel Maurel, "Maintenant la gauche" 20,65 %.

Stéphane Hessel, avec sa motion "Oser, Plus loin, plus vite" recueille 10,87%. Juliette Méadel "Question de principes" 19,57% et 0,54% pour "Toulouse, mon congrès" de Constance Blanchard.

Le congrès du Parti Socialiste se tiendra à Toulouse, du 26 au 28 octobre avant l’élection du premier secrétaire fédéral.