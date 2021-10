PS : les militants de la Manche votent pour la motion d'Harlem Désir

Les militants socialistes étaient appelés à voter, ce jeudi 11 octobre, pour se prononcer sur les 5 motions d’orientation du Parti socialiste avant le congrès de Toulouse fin octobre.

Il y a eu 52,35% de votants dans la Manche et la motion d’Harlem Désir "Mobiliser les Français pour réussir le changement" arrive largement en tête avec 49,85% des votes, devant la motion d’Emmanuel Maurel, "Maintenant la gauche" 21,54% juste devant celle de Stéphane Hessel, 20% "oser, Plus loin, plus vite". La motion de Juliette Méadel "Question de principes" récolte 7,69%, et 0,92 % pour "Toulouse, mon congrès" de Constance Blanchard.

Le congrès du Parti Socialiste se tiendra à Toulouse, du 26 au 28 octobre avant l’élection du premier secrétaire fédéral.

Photo : Mathieu Delmestre / Solfé communication