Eure. Un corps repêché dans la Seine près de Gaillon

Un corps sans vie a été découvert, mercredi 23 octobre, un peu avant 8h50 au niveau de Port-Mort, non loin de Gaillon. D'après les pompiers de l'Eure, la victime n'a pas encore été identifiée et son âge reste inconnu pour l'heure. On ne connaît pas non plus les circonstances du drame. Son corps a été confié à la gendarmerie justement pour éclaircir ces zones d'ombre.

En tout, 16 pompiers ont été appelés sur place dont une unité de plongeurs, chargée de repêcher le corps de la victime. D'autres informations à venir.