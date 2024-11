Bonne table dans l'Orne. Une pause conviviale sur la route de Bagnoles

Après plus de 12 ans à tenir une crêperie à Bagnoles-de-l'Orne, Steve et Séverine Saillant ont décidé de casser la routine. En juin, le couple a racheté l'Auberge d'Andaines, située le long de la route départementale 916, près de La-Ferté-Macé. "Mon mari avait envie de retourner à une cuisine traditionnelle, explique Séverine Saillant. On a eu un coup de cœur pour l'établissement."

Une carte au jour le jour

Il faut dire que la devanture fleurie du bâtiment est plutôt avenante. La salle du restaurant est pleine, alors on m'installe à la table d'un couple qui a presque terminé de manger. Je sympathise rapidement avec eux et ils m'offrent même un verre de rosé. "L'ambiance est très conviviale, ça en devient familial, confie Séverine Saillant. Certains clients qui ne se connaissaient pas ont tissé des liens en venant manger ici."

Le restaurant propose un menu ouvrier complet à 15,50 euros avec une carte qui s'actualise chaque jour. Pour l'entrée, j'ai le choix entre du riz au thon et une salade piémontaise qui me fait de l'œil à travers l'armoire réfrigérée. C'est à moi d'aller me servir. "Les entrées et les desserts sont faits le matin même. Ce n'est pas un buffet, car on dresse en assiette", explique Séverine Saillant. Pour le plat de résistance, j'opte pour un sauté de veau qui m'est servi en une dizaine de minutes seulement. La viande, très tendre, fond en bouche. La sauce, parfaitement assaisonnée, apporte des saveurs qui rendent le tout facile à déguster. "Tout est fait maison. Lorsqu'on peut, on essaie de se fournir auprès de producteurs locaux", assure Séverine Saillant. Après un plat copieux, je m'autorise une petite gourmandise avec une délicieuse île flottante garnie de cacahuètes en guise de dessert. J'échange quelques mots avec d'autres voisins de table et je quitte cette bonne cantine où il fait bon vivre.

Le délicieux sauté de veau.

Pratique. Route de Bagnoles, lieu-dit de la Barbère. Ouvert 7j/7. Menu ouvrier du lundi au vendredi, le midi uniquement. Tel : 02 33 37 20 28.