Rouen. Un homme retrouvé mort en pleine rue

Les secours sont intervenus à 3h45 du matin, rue Mac Orlan à Rouen, lundi 21 octobre pour un homme qui était en arrêt cardio-respiratoire sur la voie publique, indique la police.

Pompiers et Samu ont tenté de le réanimer en vain. Ils n'ont pu que constater son décès sur place. Une enquête sur son décès a été ouverte, comme le veut la procédure. Selon les premiers éléments à disposition de la police, l'homme de 57 ans est sorti de chez lui vêtu d'un manteau et d'un drap et semblait souffrant. Il s'est assis en pleine rue avant de s'allonger.

L'enquête devra le confirmer mais sa mort semble naturelle, indique la même source.