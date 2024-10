Santé. Le Clubhouse de Rouen casse les clichés et l'isolement

Cette structure, installée depuis septembre à Saint-Etienne-du-Rouvray, accueille les personnes souffrant de troubles psychiques (dépressif, bipolaire ou schizophrène), afin de casser leur isolement et de les "réintégrer" socialement. Elle s'adresse essentiellement aux patients dont l'état est "stabilisé" c'est-à-dire post-soin, il ne s'agit donc pas d'une structure médicalisée. "La maladie reste à la porte", déclare Andréa Stourdzé, directrice du Clubhouse de Rouen. "Souvent avec ces troubles on se retrouve isolé, et on se définit presque par la maladie, l'idée d'un Clubhouse c'est de sortir de ça."

Un lieu pour redonner confiance

et oublier la maladie

Ici on préfère le mot "membre" à celui de "patient", et le lieu est fait "par et pour les membres". "Ici on est dans un lieu de simili travail", décrit Christelle Querrien, une des membres souffrant de bipolarité qui a intégré le Clubhouse juste après sa sortie d'hôpital. Atelier culinaire, atelier maraîchage, simulation d'entretien d'embauche, travail sur le CV… Les tâches sont nombreuses et dépendent de la volonté des membres. Surtout, la gestion est commune. Le Clubhouse n'impose aucune hiérarchie, toute l'organisation est horizontale. "Cet endroit nous permet d'oublier qu'on est malade, explique Christelle, quand on est stabilisé on n'y pense pas (à la maladie) et le fait de ne pas y penser nous fait nous rétablir." "Ici je me sens utile, rebondit une autre membre qui préfère garder l'anonymat, j'ai un trouble du spectre de l'autisme qui fait que j'ai beaucoup de mal à m'intégrer dans les milieux dits normaux." Les rencontres, le partage d'expériences, la bienveillance, ce sont ces choses qui "me poussent à aller tous les jeudis au Clubhouse avec la même patate", conclut-elle.