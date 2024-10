Eure. Trois personnes intoxiquées au monoxyde de carbone à cause d'un groupe électrogène

Accident. Un homme de 48 ans et deux adolescents de 14 et 17 ans ont été légèrement intoxiqués au monoxyde de carbone à leur domicile du Thuit de l'Oison dans l'Eure, près d'Elbeuf, dimanche 20 octobre 2024. En cause, un groupe électrogène qui tournait dans la maison voisine.