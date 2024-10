Vigilance météo. Grande prudence dans la Manche : des vents violents attendus

Des vents soutenus sont prévus le long de la côte manchoise, ce dimanche 20 octobre, allant du Cap de la Hague à la frontière belge, avec des rafales pouvant atteindre la force 7 à 8, soit plus de 80km/h. La préfecture maritime recommande donc de faire preuve de prudence et de reporter les sorties en mer durant cette période. Pour les propriétaires de bateaux, il est conseillé de vérifier votre mouillage avant ou après l'alerte afin d'éviter toute sortie non nécessaire.

Attention aux grandes marées

Les grandes marées attirent de nombreux visiteurs sur la côte, mais il est essentiel de rester vigilant. En cas de besoin, n'hésitez pas à composer le 196 ou à utiliser la VHF sur le canal 16 pour contacter les secours.