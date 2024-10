Evreux. 14 véhicules détruits dans un concessionnaire Mercedes après un incendie volontaire

Une enquête pour "destruction volontaire de biens par incendie" d'une quinzaine de véhicules sur le site d'une concession automobile a été ouverte mardi 15 octobre, d'après le procureur de la République d'Evreux, Rémi Coutin.

"Une enquête a effectivement été ouverte ce matin sous la direction de mon parquet, et confiée au commissariat de police d'Evreux, à la suite de l'incendie au cours de la nuit", a-t-il déclaré à l'AFP. Au total, quatorze véhicules ont été détruits sur le parking de la concession Mercedes d'Evreux, vers 5 heures du matin, selon le procureur. Plusieurs autres véhicules ont été endommagés, sans être détruits par les flammes, et une station de lavage est hors d'usage mais aucun blessé n'est à déplorer. L'opération a mobilisé 22 pompiers qui sont parvenus à contenir la propagation de l'incendie et l'éteindre complément.

Un lien avec une autre série d'incendies ?

Entre le 31 décembre 2022 et le 9 janvier 2023, plusieurs incendies dans diverses concessions d'Evreux et un dépôt Keolis avaient provoqué la destruction de huit bus et plusieurs dizaines de voitures. "A ce stade, aucun lien n'est fait avec la série d'incendies de véhicules et de bus qui étaient survenus sur l'agglomération d'Evreux fin 2022-2023", a indiqué le procureur.

Cette série de feux avait été classée sans suite, les investigations n'ayant pas permis de trouver le ou les auteurs. La préfecture a précisé, dans un communiqué qu'"aucun blessé n'est à déplorer" et a salué "l'intervention rapide des sapeurs-pompiers qui ont pu éviter toute propagation aux bâtiments environnants et éteindre l'incendie en tout début de matinée".

Les concessionnaires d'Evreux et des villes alentour ont été conviés à une réunion de travail qui aura lieu mercredi 16 octobre, "afin de les conseiller pour renforcer la sécurisation de leurs sites", ajoute la préfecture.