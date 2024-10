Podcast Le Débrief 100% HAC. Barbarians et KCM 84 : la parole aux supporters avant Le Havre-Lyon

Les papillons dans le ventre quand résonnent les premières notes de Thunderstruck, l'odeur du combo frites-merguez à la mi-temps et l'élan d'un stade tout entier qui se lève, après un but… On se languit de retrouver cette ambiance, dimanche 20 octobre, au Stade Océane. A quelques jours de la confrontation entre le Havre Athletic Club et l'Olympique lyonnais, Le Débrief 100% HAC donne la parole aux supporters : Romain Lefebvre, membre des Barbarians Havrais 93, et Chris Fouache, vice-président du Kop Ciel & Marine 1984, sont les invités du troisième numéro de votre podcast.

André Ayew, homme providentiel ?

Au micro de Célia Caradec de Tendance Ouest, Luc Gallais du Courrier Cauchois et Mathieu Billeaud de Foot Normand, ces passionnés tirent le bilan d'une première partie de saison contrastée, alors que le HAC reste sur quatre défaites consécutives avant la trêve internationale. Faut-il, comme certains sur les réseaux sociaux, accabler Didier Digard, le coach havrais, et son style de jeu ? Nos invités ont leur avis sur la question.

Alors que se profile le match HAC-OL, gros plan sur André Ayew, qui devrait faire son retour sur la pelouse du Stade Océane. Un retour espéré et bien accueilli par les fans qui apprécient la grinta du Ghanéen, meilleur buteur la saison passée avec Le Havre, pièce importante du puzzle dans le vestiaire et sur le terrain.

Tifos, déplacements, vente du club…

En dernière partie d'émission, Le Débrief 100% HAC reviendra sur le rôle des groupes de supporters, qui régalent régulièrement joueurs et public avec leurs tifos, voiles géants qui demandent des semaines de travail pour quelques minutes de spectacle. Romain Lefebvre des Barbarians nous rappellera comment sont conçus et financés ces temps forts dans la vie du Kop. Avec Chris Fouache du KCM 84, retour sur les déplacements : ce Havrais a fait le grand chelem, la saison dernière, parcourant le pays entier pour encourager le HAC. Relations avec la direction du club, personnalité de Jean-Michel Roussier et rachat éventuel du HAC… Autant de sujets abordés avec nos invités !

Le dernier tifo des Barbarians consacré aux 80 ans de la Libération.

Notre série de podcasts sur le HAC est à retrouver sur Podcasts by Tendance Ouest, sur Foot Normand, sur Le Courrier Cauchois et sur toutes les plateformes de streaming.