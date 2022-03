Football (Ligue 2). Les supporters du HAC préparent un tifo géant pour les 150 ans du club

Une affiche pimentée et un anniversaire : voilà ce qui attend les supporters du HAC, samedi 19 mars. Le derby contre le SM Caen, pour le compte de la 30e journée de Ligue 2, sera l'occasion d'une grande fête sur le parvis du stade Océane, en tribune et - ils l'espèrent ! - sur le terrain, pour célébrer les 150 ans du club doyen.

La Fédération des supporters du HAC prépare un tifo, un voile XXL de 70 mètres de long sur 18 mètres de large. Il s'agit du deuxième plus grand tifo de l'histoire des HAC Fans 1872, après celui concocté en 2014 pour les 20 ans des Barbarians.

Plus d'un kilomètre carré

"C'est un mois de travail pour trois minutes en tribune et des années de souvenirs en photo !, résume Romain Lefebvre, membre du bureau des HAC Fans. C'est bien plus qu'une banderole, c'est un spectacle qui recouvre toute la tribune kop. Le plus compliqué, c'est la dimension hors norme du tifo : sur un dessin, s'il y a un décalage d'un millimètre, ce n'est pas très grave… Sur un voile, c'est un mètre !" Vu sa taille, plus d'un kilomètre carré, il est impossible de déployer la totalité du voile pour le peindre. "Il faut être méthodique, partie par partie, bande par bande…", détaille Spirit, supporter depuis l'adolescence. Pour parvenir à concocter cette surprise, les HAC Fans se relaient tard le soir ou tôt le matin, voire la nuit. Avec l'espoir "que le tifo ne craque pas", d'autant qu'il y aura du monde au stade Océane, "dont 2 000 Caennais !". Avant les Malherbistes, l'ennemi numéro 1 du kop sera donc le vent, comme le note Romain : "On a la chance au Havre d'avoir un stade fermé, mais on est au bord de la mer, donc si ça souffle, ça souffle !" Outre ce tifo déployé avant le coup d'envoi, les supporters havrais prévoient des slogans, pour remporter le match des tribunes.