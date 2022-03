[Vidéo] Le Havre. Une illumination inédite du stade Océane pour les 150 ans du HAC

En plus des événements officiels organisés par le Havre Athletic Club (HAC) pour célébrer ses 150 ans, la Fédération des supporters, les HAC Fans 1872, a voulu imprimer sa marque et a imaginé et réalisé un événement pyrotechnique autour du stade Océane, lundi 14 mars, peu après 20 heures. Avec le soutien du club et des autorités, plus de 150 participants et participantes ont chanté l'hymne du HAC et brandi des fumigènes rouges tout autour de la coupole bleue du stade, allumée pour l'occasion. Le tout dans une parfaite synchronisation. L'action a débuté au niveau des marches, près du local des supporters. Les organisateurs avaient communiqué pour que le public assiste à l'opération de loin, vers les hauteurs de Caucriauville.

Un drone a également filmé l'événement.

Prochaine étape pour le HAC et ses supporters : samedi 19 mars, à 11 heures, au parc Massillon, pour un grand cortège anniversaire qui se dirigera vers le stade Océane, avant le derby contre Caen et les festivités prévues.