En bouche, le coing !

Gâteau aux coings

Pour 4 personnes

Préparation : 30mn

Cuisson : 45mn à 200°



1 kg de coings bien mûrs

160 g de sucre en poudre + 1 cuil. à soupe

100 g de farine

1 pincée de sel

20 cl de crème fraîche

75 g de beurre + 25 g pour le plat

1 gousse de vanille

Noix de muscade

Un peu de lait si nécessaire



Préchauffer le four (th. 5 - 200° C). Beurrer un plat en terre allant au four.

Eplucher les coings en les évidant soigneusement et les couper en tout petits cubes.

Les ranger dans le plat en les serrant. Les saupoudrer de 80 g de sucre en poudre et râper un peu de noix de muscade par-dessus.

Enfourner et faire cuire les coings 10 à 15 minutes (th. 5- 200°C).

Dans une terrine, mélanger la farine tamisée avec 80 g de sucre, la pincée de sel, la crème fraîche et le beurre fondu : la pâte doit être mollette. Dans le cas contraire, ajouter un peu de lait pour la détendre (pas plus de 4 cuil. à soupe).

Incorporer également les graines raclées à l’intérieur de la gousse de vanille.

Verser sur les coings et saupoudrer la surface d’une cuillerée à soupe de sucre en poudre.

Enfourner à mi-hauteur et faire cuire 30 minutes.

Servir tiède dans le plat de cuisson.



