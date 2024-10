Eure. Lisa, enfant décédée de violences : une nouvelle mise en examen révèle une chaîne de silence

Le procureur de la République d'Évreux, Rémi Coutin, a annoncé, vendredi 11 octobre, la mise en examen de trois nouvelles personnes à la suite de la mort de la petite Lisa, une fillette de trois ans, décédée après des violences présumées de sa mère et de son beau-père. "Ces trois personnes sont respectivement la grand-mère maternelle de Lisa, le conjoint de celle-ci (beau-père de la mère de Lisa), et la mère du compagnon de la mère de Lisa", a détaillé le procureur de la République d'Évreux.

Ils étaient au courant des violences

Ces trois personnes ont été mises en examen pour "non-dénonciation de mauvais traitements sur mineurs" et ont été laissées en liberté. Les investigations menées par les gendarmes ont conduit le magistrat instructeur à estimer que ces personnes avaient connaissance des violences infligées à Lisa et à son grand frère par leur mère et son compagnon "au cours des mois qui ont précédé le décès de la petite fille", a expliqué le magistrat à l'AFP. Elles n'avaient toutefois rien fait pour signaler ces faits aux autorités.

Lisa est décédée dans la nuit du 23 au 24 septembre 2023 et portait de multiples hématomes d'âges différents sur le visage, les quatre membres, le thorax, le dos et le pubis.

• Lire aussi. 400 à 500 personnes rassemblées pour rendre hommage à la petite Lisa, tuée à l'âge de trois ans

Le beau-père et la mère de la fillette ont été mis en examen et placés en détention provisoire après l'intervention des secours au domicile familial et le décès de l'enfant au CHU de Rouen. La directrice de l'école maternelle où la fillette était scolarisée à Conches-en-Ouche (Eure) ainsi que le directeur de l'école primaire fréquentée par son frère avaient été mis en examen en janvier 2024 pour "non-dénonciation de mauvais traitements sur mineurs". Ils ont été laissés en liberté.

Avec AFP