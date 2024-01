Infanticide dans l'Eure. Mort de Lisa, 3 ans : deux directeurs d'école mis en examen

Deux directeurs d'école ont été mis en examen pour non-dénonciation de mauvais traitements dans le cadre de l'enquête sur la mort de Lisa, cette fillette de 3 ans, à Conches-en-Ouches, dans l'Eure, en septembre 2023.

Cette mise en examen vise "la directrice de l'école maternelle où était scolarisée la petite fille ainsi que le directeur de l'école primaire où était scolarisé son grand frère (âgé de six ans), lui aussi victime de maltraitance", a précisé à l'AFP Rémi Coutin, le procureur de la République d'Evreux. Les deux mis en cause avaient été placés en garde à vue le 7 décembre avant d'être mis en examen et placés sous contrôle judiciaire "avec interdiction d'entrer en contact avec les autres mis en examen dans ce dossier". La mère et le beau-père de la petite fille ont déjà été mis en examen pour meurtre sur mineur fin septembre et incarcérés dans ce dossier.

La fillette était décédée après son arrivée au CHU de Rouen en pleine nuit le 24 septembre, malgré l'intervention des secours au domicile familial à Conches-en-Ouche. Elle portait de multiples hématomes sur le visage, les quatre membres, le thorax, le dos, le pubis.

"Ni la gendarmerie, ni la justice, ni les services de l'aide sociale à l'enfance n'avaient été informés" des "violences difficilement soutenables" subies par la petite fille, avait dit le magistrat. "Nous avons estimé, avec le juge d'instruction, qu'il y avait suffisamment d'éléments pour mettre en examen" les deux directeurs d'école concernés, a souligné lundi 15 janvier le procureur d'Evreux.

"La directrice d'école a reconnu en garde à vue qu'elle s'était dit qu'il fallait faire un signalement mais qu'elle ne l'a pas fait, notamment parce qu'elle n'en avait pas le temps. Le directeur, lui, conteste sa responsabilité", a-t-il ajouté. Ils encourent chacun une peine de cinq ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende.