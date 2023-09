Conches-en-Ouche. 400 à 500 personnes rassemblées pour rendre hommage à la petite Lisa, tuée à l'âge de trois ans

400 à 500 personnes se sont réunies à Conches-en-Ouche samedi 30 septembre, aux alentours de 10 h 30. Toutes sont venues rendre hommage à Lisa, une petite fille de trois ans, victime présumée de violences de la part de sa mère et de son beau-père. Ce rendez-vous, le maire de la commune, Jérôme Pasco, l'avait annoncé sur son compte Facebook jeudi 28 septembre.

Un événement programmé devant la mairie

L'hommage a eu lieu devant la mairie de la ville. Les citoyens ont partagé leur douleur et leur indignation. Le maire de Conches-en-Ouche a pris la parole lors de ce rendez-vous poignant, "rassemblant quelque 400 à 500 personnes", parmi lesquelles des familles avec enfants et des personnes seules. Certaines personnes ont apporté des roses blanches en signe de respect, qu'elles ont déposées dans le jardin adjacent à la mairie. "J'ai l'impression qu'on vit toutes et tous un cauchemar", a déclaré Jérôme Pasco.

"Je vous préviens, ça va bouger ici. On va agir. Fermement. On le doit à Lisa"

Dans un post Facebook en début d'après-midi, le maire de la commune euroise s'est exprimé au sujet de cet hommage. Il a d'ailleurs indiqué : "Je vous préviens, ça va bouger ici. On va agir. Fermement. On le doit à Lisa. Plus rien ne sera comme avant".

