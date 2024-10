Orne. Un ancien bar-tabac transformé en épicerie solidaire renait grâce aux habitants du village

Ils font 15 à 20km et parfois davantage pour aller faire leurs courses. Ce rythme est bientôt terminé pour les habitants de La Madeleine-Bouvet, petite commune de 400 personnes située dans le Perche près de La Loupe. Une épicerie participative va bientôt s'installer dans le cœur du village, en lieu et place de l'ancien bar-tabac restaurant vide depuis 35 ans.

Une épicerie pour les habitants, par les habitants

Le projet est proposé par l'association Bouge ton Coq, qui a déjà développé 3 épiceries participatives en Normandie. Le concept : vendre sans marge les articles des producteurs locaux et les produits d'une épicerie classique.

En plus de recréer un service de proximité à La Madeleine-Bouvet, l'objectif est de "recréer du lien social et insuffler un mouvement d'engagement citoyen transgénérationnel", explique l'association. L'épicerie, à but non lucratif, serait ouverte à raison de 2h par semaine, tenue bénévolement par les habitants, et fonctionne sans charge locative puisque la commune met à disposition le local.

Aussi une MAM et des bureaux de coworking

La municipalité s'est emparée du projet avec d'autres idées en tête. "Ce sera un bâtiment multiservices. On a lancé une maison d'assistantes maternelle, la boutique de produits locaux serait de plain-pied au rez-de-chaussée, et puis on a l'idée de faire une salle associative à l'étage, des bureaux de coworking et éventuellement un appartement en location", développe le maire, Olivier Boulay.

Avant que les portes de la future MAM ou de l'épicerie n'ouvrent, un chantier de rénovation est nécessaire. "Il y a une partie du bâtiment qui est encore en bonne construction et l'autre moitié qui est plutôt en état de ruines : il n'y a plus de toit, c'est éboulé", présente l'édile. Les travaux doivent commencer début 2025.