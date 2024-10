[Vidéo] Tempête Kirk. Des arbres couchés sur la route après une mini-tornade à Rots

Mardi 8 octobre 2024, vers 19h30, un gros coup de vent a touché la commune de Rots, à l'ouest de Caen. Malgré l'orage et la pluie, c'est bien le vent qui a fait des dégâts. Comme le raconte Alain Martins, dont les caméras de surveillances de sa maison ont tout filmé : "On aurait dit une mini-tornade. D'un coup on a entendu un bruit sourd et tout s'est envolé."

Fort heureusement pour lui, cet habitant, situé vers la route de Caen, n'a pas constaté de véritables dégâts. En revanche, les arbres situés sur le bord de la route ont eu du mal à résister : "On a eu beaucoup de branches dans le jardin et surtout devant notre portail. Ce n'était pas de petites branches, elles faisaient un bon 20cm de diamètre."

"On avait l'impression qu'une haie venait de pousser en 30 secondes"

Dans la soirée, Alain Martins a dû faire un peu de nettoyage, notamment pour "sécuriser la route et retrouver l'accès à mon portail". Très surpris par cet épisode, il préfère en rire : "On avait l'impression qu'une haie venait de pousser en 30 secondes." Au matin du 9 octobre, les agents des espaces verts de la Ville étaient à pied d'œuvre pour remettre la zone en état.