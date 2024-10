Tempête Kirk. Inondations : près d'un mètre d'eau dans le centre de Bricquebec-en-Cotentin

Si le gros de la tempête Kirk ne passe pas en Normandie, quelques résidus ont provoqué des orages et de fortes intempéries dans l'après-midi. En fin de journée, du côté de Bricquebec-en-Cotentin, les pompiers sont intervenus à 17 reprises pour des inondations.

Un mètre d'eau dans le centre-ville

Au total, les 67 pompiers ont été mobilisés pour des opérations de reconnaissances, épuisements et évacuations de logements. Dans le secteur du centre-ville, un mètre d'eau a été recensé sur la voie publique et 60cm dans les habitations. 13 personnes ont dû être évacuées et cinq ont été relogées. Même chose pour le secteur de la rue Saint Roc où sept maisons ont été touchées sans nécessité de relogement.