C'est la fête de la science ce week-end !

La Fête de la Science est une manifestation nationale organisée à l'initiative du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Elle est coordonnée en Basse-Normandie par Relais d'sciences, centre régional de culture scientifique et technique labellisé "Science & Culture, Innovation".

Grands ou petits, passionnés ou néophytes, cette manifestation gratuite s'adresse à tous. Samedi 13 et dimanche 14 octobre, un énorme village des sciences s'intalle sur la presqu'île de Caen. Un lieu, des pôles thématiques, un espace dédié aux enfants et une trentaine d'opérations pour découvrir le travail des chercheurs de Basse-Normandie, leur poser vos questions et déclencher de futures passions !

Retrouvez le programme complet sur www.relais-sciences.org

Ecoutez Mathieu Debar, coordinateur de la fête de la science chez relais d'sciences. Il nous explique le fonctionnement de cette fête: