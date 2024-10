Près de Fécamp. "Un rêve d'enfant" : il ouvre son propre cabaret dans l'esprit des revues parisiennes

Une moquette rouge, des lettres dorées et un superbe lustre serti de strass : d'ici quelques semaines, le public pourra découvrir le décor du Léon d'Or K'Baret, pensé avec soin par Raphaël Ferreira. Voilà 10 ans que ce passionné, originaire de Gonneville-La-Mallet, mûrit le projet d'ouvrir son propre cabaret. C'est près de Fécamp, à Saint-Léonard, dans les locaux de l'ancien restaurant asiatique à l'abandon depuis deux ans, que le spécialiste de la rénovation a choisi de s'installer.

L'adrénaline du spectacle

"C'est un rêve d'enfant. J'ai été bercé très jeune dans le monde du spectacle grâce au cabaret de mon village, aujourd'hui fermé. J'ai toujours aimé les plumes, les strass et les paillettes de l'artiste", sourit Raphaël Ferreira. Au Léon d'Or, il proposera un show dans l'esprit des revues parisiennes. Sur scène, on retrouvera six danseuses - peut-être plus à l'avenir - un couple de chanteurs et le patron lui-même, à la danse également. "On s'appuie sur le local, tout est maison, sur scène et dans l'assiette", poursuit Raphaël Ferreira.

Reportage - Un nouveau cabaret près de Fécamp Impossible de lire le son.

Le patron a investi dans une centaine de costumes, sans compter les chaussures, les accessoires à plumes… Il lui tarde de retrouver l'ambiance devant et derrière le rideau. "Pendant le spectacle, en coulisses, c'est l'adrénaline, il faut envoyer les numéros, changer les coiffures, les costumes, le maquillage…", souligne Raphaël Ferreira, qui ambitionne de "faire oublier tous les soucis du quotidien" au public. Différents styles seront explorés sur scène, avec un numéro incontournable : le cancan !

L'ouverture est prévue d'ici quelques semaines, avec en ligne de mire une première grande soirée, jeudi 21 novembre, à l'occasion du beaujolais nouveau.

Pratique. Le Léon d'Or K'Baret, 291, route du Havre à Saint-Léonard. Réservations déjà ouvertes au 06 59 19 13 00 ou par mail à leleondorkbaret@gmail.com.