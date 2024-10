Calvados. Des voitures flashées jusqu'à 170km/h par les gendarmes

Les gendarmes du Calvados ont publié un bilan du mois de septembre, concernant les excès de vitesse. Il est notamment relevé trois conducteurs en grand excès de vitesse. Le premier, c'était le mardi 17 septembre 2024. Le conducteur d'une voiture italienne a été intercepté sur la départementale D400, à hauteur de Brucourt. Il avait été contrôlé à 138km/h au lieu des 80 autorisés. Son permis de conduire a été immédiatement retiré, et son véhicule placé en fourrière administrative. Des sanctions administratives et pénales suivront.

Un jeune permis et des sanctions similaires

Les deux autres conducteurs ont connu les mêmes sanctions. Le mercredi 18 septembre, sur la départementale D89 à Bourguébus, les gendarmes ont intercepté le conducteur, encore mineur, d'une petite cylindrée, roulant à 137km/h, soit plus de 50km/h au-dessus de la limite de 80km/h. Titulaire du permis depuis un mois, celui-ci a fait l'objet d'une rétention immédiate et son véhicule a été placé en fourrière pour 7 jours. Six points lui ont été retirés sur son jeune permis, entraînant son annulation.

Le dernier conducteur a été flashé le 22 septembre dernier, sur la départementale 675 à Saint-Pierre-du-Fresne. A bord d'un cabriolet sport, il a été flashé à 170km/h (vitesse retenue de 161km/h), au lieu des 80 autorisés. Le conducteur, âgé de 20 ans et résidant dans l'Orne, s'est vu retirer immédiatement son permis de conduire et le véhicule a quant à lui été placé en fourrière pour 7 jours. Il fera l'objet de poursuites judiciaires prochainement.