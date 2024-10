Paris 2024. Mugs, drapeaux ou serviettes : des bonnes affaires à la braderie des Jeux

Après un grand succès en région parisienne, à Mulhouse ou encore à Rouen, la braderie des Jeux olympiques débarque à Caen. Samedi 5 octobre, à partir de 10h et jusqu'à 17h, rendez-vous au Moho, 16 quai Amiral Hamelin, pour chiner des pépites, tout droit venues des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024.

Du bob olympique

à la serviette de bain

Des cérémonies d'ouverture aux exploits de Léon Marchand, en passant par les victoires en judo ou l'or en cécifoot, les Jeux olympiques et paralympiques ont marqué les esprits. Avis aux collectionneurs et fans de sport, c'est le moment de ramener des souvenirs des Jeux, après cet été fort en émotions. Uniformes portés par les volontaires, le staff ou encore les officiels, T-shirts, serviettes de bain utilisées par des sportifs, bobs, gobelets… Les objets proposés sont multiples : de quoi détenir un (petit) morceau d'histoire olympique chez vous. Plus inédit : des drapeaux, décorations et même objets de cérémonie seront proposés à la vente.

Des souvenirs à acheter...

sans se ruiner

Les prix seront accessibles. Chacun pourra repartir avec un ou plusieurs souvenirs en fonction de ses envies et de son porte-monnaie. Les gobelets seront vendus à 1 euro, les T-shirts entre 5 et 10 euros et il faudra compter 25 euros pour une serviette. Même pour les objets les plus rares, le prix est limité à 60 euros.

Le bâtiment du Moho est bien entendu accessible à tous et notamment aux personnes à mobilité réduite.

Un objectif écologique

Pour les organisateurs des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024, ces braderies sont aussi un moyen de donner une nouvelle vie aux équipements des Jeux. Dans une perspective écologique, la majorité des équipements sportifs étaient des locations. Le reste des objets ont été donnés à des associations sportives ou seront entre vos mains à l'issue de la braderie. Profitez-en !

Pratique. Samedi 5 octobre, 10h-17h, au Moho, 16 quai Amiral Hamelin.