En questions. Marie-Claire de Souza du SEL de Caen : "On a tous quelque chose à partager"

Cela fait maintenant 15 ans que Marie-Claire de Souza troque, partage et tisse des liens au sein de l'association Guillaume SEL de Caen.

Qu'est-ce que l'association

Guillaume SEL de Caen ?

"L'association Guillaume SEL a vu le jour en 1997. Le SEL c'est un Système d'échange local : on troque des biens et des services, mais jamais contre de l'argent. On échange avec une monnaie fictive, les 'grains de blé'. C'est une idée toute simple qui permet de créer un vrai réseau de solidarité avec des échanges, mais aussi des rencontres, des discussions, du bricolage ou du covoiturage."

Qui sont les personnes

avec qui vous échangez ?

"A Caen, nous sommes 25 adhérents, de 25 à 70 ans. Tout le monde est le bienvenu, quelle que soit son histoire. On se retrouve une fois par mois, soit dans un local mis à disposition par la CAF Couvre-Chef, soit, pendant l'été, chez les personnes qui souhaitent accueillir tout le monde. Même si vous n'avez rien à échanger, vous pouvez venir juste pour passer un bon moment et rencontrer des gens. C'est ça l'esprit du SEL : au-delà des objets, ce sont les relations humaines qu'on cultive. On crée des amitiés qui durent dans le temps."

Que proposez-vous en général ?

"En général je propose des vêtements, il m'arrive aussi de faire des confitures maison et d'apporter du thym, ou des pommes de mon jardin. On ne s'en rend pas toujours compte, mais il y a tellement de petites choses du quotidien qui peuvent rendre service. Une de nos adhérentes, par exemple, donne maintenant des cours d'anglais. Pourtant, au début, elle ne savait pas quoi faire ! On a tous quelque chose à partager."