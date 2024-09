Art Urbain. L'art en plein air : Matt Zerfa transforme la rue Mermoz de Caen avec sa fresque !

Dans le cadre du Palma Festival, dédié à la musique et à l'art urbain à Caen et Mondeville, l'artiste Matt Zerfa a entrepris une grande œuvre sur la façade d'une maison à Caen. Jusqu'au samedi 28 septembre, les passants et habitants du quartier peuvent l'observer au 42 rue Mermoz, perché sur une échelle, masque sur le visage et bombes colorées à la main.

Sa peinture se distingue par l'utilisation de la bombe en spray, avec laquelle il multiplie les traits et varie les couleurs. "Je m'inspire beaucoup de la nature. Pour cette fresque rue Mermoz, j'ai puisé mon inspiration dans la montagne de Balos Beach, que j'ai découverte lors d'un voyage en Crète. Je trouvais qu'elle se prêtait parfaitement à ce mur, qui est très haut et qui possède un pignon triangulaire."

Ce n'est pas la première fois que l'artiste s'exprime dans l'espace public, bien qu'il n'ait jamais travaillé sur un mur aussi vaste. C'est un exercice qu'il trouve particulièrement intéressant : "On dialogue avec tous les gens du quartier. C'est moi qui fais la peinture, mais c'est pour eux, donc il est important d'avoir leur ressenti. Eux vont voir l'œuvre tous les jours, tandis que moi, je vais partir et ne plus la voir (rire)."

Le Palma Festival se poursuit jusqu'au dimanche 29 septembre, dans les rues de Caen et Mondeville.

