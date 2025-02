Caen. Collages, graffitis ou mosaïques : quand l'art urbain investit la ville ! 

Alu, Oré, Le Chat Poché ou SoLiCe : vous avez peut-être déjà repéré ces noms sur les murs de la ville de Caen. Nombreux sont les artistes qui s'expriment dans les rues à travers des collages, mosaïques, pochoirs ou graffitis. L'Office du Tourisme de Caen la Mer vous propose de partir à la recherche de ces œuvres dans le centre-ville. La prochaine visite aura lieu mercredi 19 février, de 14h à 15h15, au départ de la place Saint-Pierre. Pas d'inquiétude, d'autres séances sont prévues, notamment mercredi 26 février. C'est l'occasion d'en savoir plus sur ces pratiques artistiques, descendantes des graffitis américains des années 1960. Depuis, l'art urbain (street-art) s'est bien développé et exporté à travers le monde, et notamment en France où son caractère contestataire se mêle à une institutionnalisation. Au-delà de cet aspect historique, le public découvrira les grands artistes caennais, leur style et leurs techniques.

Pratique. Tarifs : entre 5,50 et 8 euros. Infos et réservation : 02 31 27 14 14 ou sur www.caenlamer-tourisme.fr.