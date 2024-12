Place du commerce. Instituts, boulangerie, fripes... Découvrez les nouveautés dans l'Orne

Barikade, anime le

centre-ville d'Alençon

Successeur du Bar des piétons,

Barikade s'installe dans la rue aux Sieurs.

L'établissement veut promouvoir la culture

et les produits locaux.

Issus du milieu associatif et culturel, Tom Roustain et André Descours se lancent dans une nouvelle aventure. Dans le centre-ville d'Alençon, les deux hommes ont ouvert leur premier bar, lundi 23 septembre. "Barikade, c'est un bar somme toute classique et en même temps pas si classique, plaisante André Descours. Le but, c'était de faire un lieu de vie où les gens ont envie de se retrouver, de jouer et d'écouter de la musique", poursuit-il. Situé au 48 rue aux Sieurs, l'établissement souhaite promouvoir la culture sous toutes ses formes. "On avait à cœur de créer un lieu où l'on peut promouvoir des artistes locaux, qu'ils soient musiciens, plasticiens ou artistes de rue", confie Tom Roustain. Plusieurs concerts ont déjà eu lieu depuis l'ouverture. "On souhaite aussi organiser des soirées où tout le monde pourra venir jouer de la musique", poursuit Tom Roustain, amateur de piano.

En ce qui concerne la carte, Barikade propose essentiellement des produits locaux. "Pour les bières, on travaille avec des brasseries du coin. Pour les spiritueux, on s'approvisionne dans une distillerie basée à Nogent-le-Bernard. On propose aussi un jus de pomme issu du Verger des Roches. Ça nous fait plaisir d'avoir ce genre de produits chez nous", témoigne Tom Roustain. Les deux co-gérants de Barikade comptent également, à terme, proposer des planches apéritives.