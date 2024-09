Calvados. Découvrez une œuvre d'art urbain ou un concert au coin de la rue avec le Palma Festival

Depuis sa première édition en 2016, le Palma Festival s'est installé durablement dans les paysages caennais et mondevillais. Cette année, la programmation débute ce mercredi 25 septembre pour se terminer en fin de semaine, le dimanche 29.

Entre art urbain et musique actuelle

François Levalet, membre de l'organisation, présente l'événement comme "un festival de musique émergeante et d'art urbain". Il ajoute que l'objectif était de "mélanger les choses, parce que c'est ce qu'on fait au quotidien : on regarde rarement une œuvre d'art sans musique derrière, et inversement".

Une invitation à explorer la ville

"Le Palma est un festival de ville, explique François Levalet. On explore la ville dans son entièreté, aussi bien les quartiers que l'hypercentre." Les œuvres sont en effet éparpillées, ce qui permet de "se laisser surprendre et de découvrir la ville autrement". Des balades à vélo sont d'ailleurs proposées. Leurs parcours incluent de nombreuses œuvres du Palma Festival, peintes cette année ou lors des éditions précédentes. Mais elles sont aussi "ponctuées de moments de concerts, de rencontres, de conférences…". Les balades à vélo sont gratuites sur inscription, elles ont lieu le samedi 28 de 14h à 16h, le dimanche 29 de 11h à 13h puis de 14h à 17h.

Une programmation musicale variée

François Levalet s'occupe de la programmation musicale du festival : il souhaite "mettre l'accent sur des musiques qu'on n'a pas forcément l'habitude d'écouter". Et ce n'est pas seulement les styles musicaux qui peuvent être inhabituels, mais également le format des concerts. Ils prennent souvent place dans "des lieux atypiques, avec des jauges basses". A côté de ça, François Levalet note le concert du Bazarnaom, le vendredi 27 à 20h, qu'il qualifie comme "une soirée de fête". Le public pourra écouter Garage machine, un trio punk caennais, Gablé, un groupe régional qui aime jouer avec le son, et Kokoko ! un mélange entre des musiciens de Kinshasa et un producteur français.

Pratique. Retrouvez le programme complet, les lieux et tous les tarifs sur www.palmafestival.com