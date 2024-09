Sud-Manche. Six blessés légers, dont une enfant de 2 ans, dans un choc entre deux voitures

Six personnes ont été légèrement blessées dans un accident de la route. Il s'est produit dimanche 22 septembre en milieu d'après-midi au Teilleul, dans le sud-Manche. Deux voitures se sont percutées sur la route de Domfront. Une femme de 76 ans et un homme de 60 ans ont été emmenés à l'hôpital de Flers. Une fillette de 2 ans et trois hommes de 22 ans, 25 ans et 28 ans, ont eux été dirigés vers le centre hospitalier de Saint-Hilaire-du-Harcouët. Cette opération a mobilisé neuf sapeurs-pompiers.