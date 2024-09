Saint-Lô. "Ici, on fabrique tout" : l'Artémia participe à l'émission "La meilleure boulangerie de France"

Ne cherchez pas parmi les boutiques des rues du centre-ville. L'Artémia est installée à des dizaines d'hectomètres à l'est des rues les plus vivantes de Saint-Lô. Dans le quartier de l'Aurore, réputé pour ses tours qui se dressent les unes à côté des autres, se trouve peut-être la future lauréate de l'émission "La meilleure boulangerie de France", diffusée sur M6.

"Si on participe, c'est pour le quartier, parce qu'il faut reconnaître qu'il n'était pas très bien coté ces dernières années, tempère la gérante, Céline Dobbels, pragmatique. Je le vois dans les yeux de nos clients et de mes salariés, qu'ils sont très fiers que l'on participe." La boutique a su développer son réseau, au point que certains habitués assument rouler plus de 10km pour aller y faire leurs emplettes.

"On ne peut pas faire une production industrielle"

La clé du succès de cette petite entreprise qui emploie neuf salariés ? Un ensemble de produits 100% faits maison, du pain aux pâtisseries, en passant par les viennoiseries, les macarons et même la confiture. "On travaille avec des bons produits locaux, comme des œufs ou du lait de la ferme. Ici, on fabrique tout. Sinon, on aurait préféré arrêter et faire autre chose."

"On assume devant nos clients de ne plus avoir tel ou tel produit parce qu'on ne peut pas faire une production industrielle, abonde son collègue vendeur, Anthony Thomas. Et c'est tant mieux. Les gens le comprennent."

"On est resté tel qu'on est, nature peinture"

L'Artémia avait déjà participé une première fois à l'émission en 2022, sans succès. C'est l'équipe de production, et non l'inverse, qui est entrée en contact avec Céline Dobbels pour une diffusion en 2025. Un premier tournage a eu lieu mardi et un second a lieu ce samedi 21 septembre, dans un lieu tenu secret pour des raisons contractuelles. La gérante sait aussi quelle sera la boulangerie adverse lors de cette première phrase, mais son identité ne doit pas filtrer.

"Une émission comme ça, ça se travaille, explique-t-elle. On a fait une super recette de pain. Je pense qu'on a nos chances. C'est le jury qui décidera. Après, on est resté tel qu'on est, nature peinture. On a du cœur et on reste comme ça." Ce sera un joli coup de projecteur, quoi qu'il arrive.