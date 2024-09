Calvados. Construction et réorganisation : le Sdis évolue

"Nous avions besoin de relais sur le terrain, pour être au plus près de nos chefs de centre", dresse Dominique Rose, président du conseil d'administration du Service départemental d'incendie et de secours (Sdis) du Calvados. Depuis quelques semaines, le maillage territorial est repensé. Trois groupements territoriaux distincts sont désormais créés, avec un siège à Bayeux pour le Nord-Ouest, à Lisieux pour l'Est, et Thury-Harcourt pour le Sud-Ouest. L'objectif est de déconcentrer la direction, basée à Caen, afin de simplifier le quotidien des centres de secours. "Les chefs, qui sont souvent volontaires, ont beaucoup de missions administratives, et moins de temps pour le terrain. L'idée est de vraiment les décharger de tout ça", poursuit Dominique Rose, qui se félicite d'une organisation plus pyramidale, et moins verticale. Mailler le département de la sorte permet également une présence plus accrue dans tous les territoires, parfois reculés, et donc de plus facilement "battre la campagne" pour recruter de nouveaux volontaires.

Rénovation et construction

Le Sdis du Calvados continue dans le même temps à investir dans ses infrastructures "sans dépasser le budget", se félicite Dominique Rose. "Un centre de secours a une durée de vie d'environ 60 ans, et doit être rénové à peu près tous les 20 ans", idéalise Christophe Auvray, directeur des pompiers. Ainsi, dans les prochains mois, la remise de celui de Pont d'Ouilly sera démolie et reconstruite, la caserne de Touques réhabilitée, et enfin le centre de traitement et de l'alerte basé à Caen, agrandi.

Quatre nouveaux centres doivent voir le jour en 2026, ou début 2027 : dans le quartier Koenig à Bretteville-sur-Odon, à Creully sur Seulles, Dozulé, et Courseulles-sur-Mer. Les terrains sont à chaque fois offerts par les collectivités.