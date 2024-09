Football. Découvrez "Le Débrief 100% HAC", notre nouveau podcast sur les Ciel et Marine

Pour la première fois depuis 25 ans, le HAC entame une deuxième saison consécutive en Ligue 1. Après avoir validé leur maintien de haute lutte, les "Ciel et Marine" repartent au combat avec un effectif quasi-identique mais avec un nouveau coach, Didier Digard.

Le nouveau rendez-vous des fans du HAC

Que nous réservent les prochains mois ? Pour en débattre, Foot Normand, Tendance Ouest et Le Courrier Cauchois vous proposent un nouveau podcast : "Le Débrief 100% HAC". Dans ce rendez-vous, journalistes, consultants, joueurs et dirigeants analyseront, décrypteront et décortiqueront les performances des Havrais.

Premier épisode

Un mardi sur deux, retrouvez LE nouveau rendez-vous des fans du HAC et suivez notre Débrief ! Et pour ce premier épisode, mardi 17 septembre, Célia Caradec, de Tendance Ouest, Mathieu Billeaud, de Foot Normand et Luc Gallais, du Courrier Cauchois, seront réunis pour débattre… Et on vous promet une belle surprise pour cette grande première !

Où écouter ce podcast ?

Notre série de podcasts sur le HAC est à retrouver sur Podcasts by Tendance Ouest, sur Foot Normand et sur toutes les plateformes de streaming. Bonne écoute !