Football (Ligue 1). Didier Digard est le nouvel entraîneur du Havre AC

"Bienvenue chez toi, Didier." C'est au travers d'une courte vidéo postée lundi 1er juillet sur les réseaux sociaux que Le Havre Athletic Club a officialisé ce qui n'était plus qu'un secret de polichinelle : Didier Digard est le nouvel entraîneur du groupe professionnel. Il succède au Slovène Luka Elsner, parti à Reims, et aura comme lui la tâche de maintenir les Ciel et Marine en Ligue 1.

Formé au HAC

Natif de Gisors, celui qui fêtera dans quelques jours ses 38 ans fait ainsi son retour dans son club formateur, où il a évolué de ses 12 à ses 21 ans. Didier Digard avait signé son premier contrat professionnel en 2004, six ans après son arrivée à la Cavée Verte. En 2007, le milieu de terrain avait quitté le HAC pour le PSG, avant de rejoindre le Middlesbrough FC, en Angleterre, puis l'OGC Nice en 2010 où il deviendra un capitaine emblématique. Didier Digard termine sa carrière de joueur en Espagne, en 2018.

C'est également à Nice qu'il fait ses premiers pas d'entraîneur, il y a quelques mois, en janvier 2023. Le Normand s'est engagé pour deux ans avec le HAC. Il sera présenté à la presse dans l'après-midi, entouré du directeur sportif Mathieu Bodmer, avec qui il a joué chez les Aiglons, et du président Jean-Michel Roussier.