Le Havre. Un centre d'innovation pour les drones dans un ancien aéroport

Le Centre d'innovation drones de Normandie (CIDN) a été inauguré lundi 9 septembre au Havre. La structure est située sur le site de l'aéroport d'Octeville-sur-Mer.

Structurer une filière

La Normandie figure parmi les régions fer de lance dans la recherche et l'innovation autour des drones. La Communauté urbaine du Havre a souhaité permettre l'implantation d'un bâtiment pouvant accueillir dans un même lieu différentes entreprises de l'écosystème normand. Le projet s'inscrit dans le programme, "Le Havre, ville portuaire intelligente".

Depuis 2019, le programme a permis de structurer une filière Drones avec un appui en ingénierie, la recherche de financements publics et privés, la connexion avec le réseau innovation, l'accompagnement de son modèle économique et la programmation d'événements spécifiques à la filière Drones à la Cité numérique. Cette filière a permis de créer des consortiums et voir naître des projets comme Eolidrone pour la maintenance de parcs d'éoliennes offshore par drone pour EDF ou plus récemment U-Space pour coordonner les espaces de vol basse altitude.

Le Centre d'innovation drones de Normandie a été inauguré lundi 9 septembre à l'aéroport d'Octeville.

De nouveaux locaux

Le CIDN est porté par la Communauté urbaine Le Havre Seine Métropole. Le coût du projet immobilier s'élève à 1,7 million d'euros, financé principalement par la Communauté urbaine, avec une participation de la Région Normandie (150 000 euros) et de l'Etat (150 000 euros).

Le centre est le fruit de la réhabilitation de deux anciens logements de l'aviation civile, curés et désamiantés. Un nouveau bâtiment a permis de les faire se rejoindre. Au pied du bâtiment une zone de vol est mise à disposition des occupants.

Cinq entreprises occupent les lieux, soit une trentaine d'emplois, en plus de l'université du Havre et le CIDN, membres fondateurs :

• ROAV7 membre fondateur du drone et spécialiste de l'inspection par drone au sein de l'industrie pétrochimique ;

• 7 CIS, membre fondateur du drone et formateur de télépilotes de drone ;

• Drone XTR, société spécialisée dans la détection de drones ;

• H2Drone, start-up de drones subaquatiques ;

• ZEN T, start-up parisienne spécialisée dans le digital services et dans le drone hydrogène.