[Photos] Gastronomie. La recette ancestrale des tripes à la mode de Caen

S'il ne faut pas toucher à la recette ancestrale des tripes à la mode de Caen, certains s'octroient quelques libertés pour la faire découvrir sous un autre angle.

"Je pense que toutes les tripes peuvent être bonnes, mais sincèrement, la tripe à la mode de Caen est la plus réputée." Ce sont les mots de François Lemarinier, qui baigne dans le milieu depuis des décennies. Alors, pas touche à la recette ancestrale ! Certains se permettent tout de même quelques libertés pour la faire découvrir sous un autre angle. "Tous les ans, on s'amuse à proposer une nouvelle recette lors du Croq'festival", glisse Julien Sabot, de la boucherie Sabot à Caen.

Il revient sur un exemple qui avait rencontré un franc succès. "Nous avions fait des cromesquis de tripes. La tripe cuite était coupée en tout petits morceaux, et collée avec des flocons de pomme de terre. Le tout était ensuite pané dans de l'œuf et de la chapelure, direction la friteuse." En guise de résultat, un bâtonnet de tripes à manger, de quoi donner au produit un aspect plus appétissant. "Beaucoup plus de monde était attiré, car ça offrait à la tripe un côté croustillant, et la présence de la pomme de terre permettait d'adoucir encore plus le produit."